Anthony Limbombe: "Je pense retourner en Belgique ou aux Pays-Bas"

La semaine dernière, le contrat d'Anthony Limbombe, qui n'a plus joué la moindre minute depuis le 7 mars 2020, a été rompu à Nantes.

En août 2018, Anthony Limbombe quittait le Club de Bruges et s'engageait à Nantes contre la somme de 8 millions d'euros. Un transfert prometteur pour celui qui venait d'inscrire six buts et de délivrer autant de passes décisives dans notre championnat. Mais après une première saison complète, le joueur belge ne parviendra plus à s'imposer dans l'effectif Nantais, et son prêt au Standard de Liège ne restera pas dans les annales. Anthony Limbombe reviendra alors à Nantes, mais ne foulera plus une seule fois la pelouse. Un calvaire, une traversée du désert de deux saisons qui a pris fin la semaine dernière, lorsque son contrat a été rompu par le club français. Désormais, Anthony Limbombe souhaite revenir en Belgique ou aux Pays-Bas pour la suite de sa carrière. "Les Pays-Bas, c'est un pays que j'apprécie et où j'ai fait de bonnes performances. Les gens sont sympathiques et il y est facile de s'adapter. On peut le voir du côté de l'Ajax notamment, où les Brésiliens David Neres et Antony se sentent parfaitement chez eux. Mes expériences en France m'ont fait réaliser à quel point j'aime la Belgique et les Pays-Bas" a déclaré le joueur de 27 ans à Voetbal International.