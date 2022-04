Bixente Lizarazu: "On dirait les Harlem Globetrotters"

La performance du trident offensif du PSG hier soir a donné un goût encore plus amer au reste de la saison des Parisiens.

Hier soir et pour la première fois de la saison, le trident offensif du PSG a livré une performance remarquable sur la pelouse de Clermont. Trois buts pour Kylian Mbappé, trois buts pour Neymar, et autant de passes décisives pour Lionel Messi. Une performance de grande qualité, qui donne encore plus d'amertume au reste de la saison des Parisiens. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a d'ailleurs dézingué les trois stars du club de la capitale. "C'est bien qu'ils se trouvent comme ça maintenant, mais là on dirait les Harlem Globetrotters. Les Harlem Globetrotters c'est bien, mais c'est de l'exhibition, pas de la haute compétition. Et puis ça arrive trop tard" a déclaré très sèchement l'ancien latéral de l'équipe de France.