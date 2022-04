Bayern : ça chauffe entre Sané et Nagelsmann !

L'Allemand est sorti frustré lors de la dernière rencontre.

Clash en vue au Bayern de Munich ? Remplacé à la 64e lors de la difficile victoire face à Augsbourg (1-0), Leroy Sané n'aurait pas du tout apprécié cette décision de Julian Nagelsmann. Après avoir serré la main de son coach avec frustration, il est directement allé aux vestiaires.

Selon la presse allemande et Bild, Sané serait capricieux et obtiendrait des faveurs de la part de son coach. Outre celle de pouvoir rejoindre les vestiaires avec le coup de sifflet final, il aurait également le "droit" de rentrer en dernier sur le terrain lors de l'entraînement et même avec plusieurs minutes de retard. Malgré quelques amendes mineures, son attitude n'aurait pas changé.

Questionné en conférence de presse suite à l'épisode de ce week-end, Nagelsmann a protégé son joueur. "Leroy est énervé contre lui-même, il ne veut plus voir ni être vu. Il faut accepter ça, je ne suis pas en colère. Je préfère qu'il aille au vestiaire avant qu'il ne se fâche et se sent comme ça sur le banc. Cela a peu d'effet. Il doit s'occuper de ses performances si elles posent problème."