Inter : nouvelles rassurantes pour Stefan De Vrij

Le défenseur néerlandais avait dû céder sa place lors du match face à l'Hellas Vérone.

Pas trop d'inquiétude pour Stefan De Vrij (30 ans). Selon des informations relayées par le Corriere dello Sport, le défenseur central ne souffre d'aucune blessure sérieuse. Il ne s'est en effet occasionné qu'une légère gêne aux fléchisseurs de la cuisse face à l'Hellas (score final : 2-0). Il pourrait donc être rapidement de retour sur les terrains, et dès ce vendredi pour affronter la Spezia. Mais aussi, l'Inter joue face au rival, l'AC Milan, le demi-finale retour de Coupe d'Italie 4 jours plus tard.

En outre, Barella et Correa, qui sont également sortis prématurément, ne souffrent eux non plus d'aucune blessure sérieuse.