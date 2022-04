Fin de saison pour le Bordelais Timothée Pembélé, touché aux ligaments croisés

Coup dur pour Bordeaux, qui doit se battre pour éviter la relégation.

Sorti à la 30e minute lors de la victoire capitale sur Metz (3-1), Timothée Pembélé (19 ans, 26 matchs en Ligue 1 cette saison) a communiqué sur sa page Instagram qu'il était touché aux ligaments croisés. Il ne jouera plus pour Bordeaux cette saison, mais peut-être plus avant un petit bout de temps puisqu'il est prêté par le PSG.

"Malheureusement, j'ai passé une IRM suite à ma blessure, et c'est bien les ligaments croisés qui sont touchés. Un long parcours de rééducation m'attend, c'est un moment difficile pour moi (...)

Le plus important est ailleurs pour l'instant. Hier c'était la victoire, et dans un futur proche c'est de voir le club se maintenir : les joueurs, le staff, le club, tout le monde y croit. Il reste sept matchs et autant de points vitaux à aller chercher, on peut le faire", a écrit le jeune joueur.

Bordeaux est actuellement 19e et avant-dernier de Ligue 1, à 2 points du premier club hors-zone rouge, Clermont.