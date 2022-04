La Côte d'Ivoire limoge son sélectionneur

Patrice Beaumelle n'est plus l'entraîneur des Eléphants.

Eliminée avant même les barrages pour la Coupe du monde (défaite au tour précédant face au Cameroun 1-0) et sortie en 8e de finales de la CAN, la Côte d'Ivoire a décidé de faire le ménage sur son banc et de remercier son sélectionneur Patrice Beaumelle.

Pour être plus précis, le contrat de l'entraîneur français de 43 ans n'a pas été prolongé, ce dernier arrivant à expiration en avril. Cela a été annoncé dans un communiqué.

Ancien assistant d'Hervé Renard (Angola, USM Alger, Zambie, Côte d'Ivoire, LOSC, Maroc), Beaumelle avait pris les rênes de la sélection en mars 2020.