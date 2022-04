La Juventus va prolonger l'un de ses cadres

Et ce malgré la saison compliquée du club.

Prête à perdre son attaquant Paulo Dybala, qui ne prolongera pas son contrat et partira donc libre en juin, la Juventus Turin avance, en revanche, plus sereinement dans le dossier Juan Cuadrado (33 ans, 30 matchs et 4 buts en Serie A cette saison). Le polyvalent latéral droit colombien, lui aussi lié à la Vieille Dame jusqu’au terme de l’exercice en cours, va voir son bail automatiquement renouvelé d’une année, soit jusqu’en 2023, révèle le média Goal.

La raison ? L’ancien de la Fiorentina a disputé ce week-end son 40e match de la saison et ainsi débloqué une clause lui permettant de continuer avec la Vieille Dame. Une excellente nouvelle pour les deux parties qui voulaient, de toute façon, continuer leur aventure commune. Ancrée dans une volonté de réduire sa masse salariale, la formation piémontaise souhaiterait seulement revoir les accords du contrat passé avec Cuadrado pour inciter le Sud-Américain à baisser son salaire.