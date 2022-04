Une figure historique du FC Metz s'en est allée

Georges Zvunka est décédé mardi à l'âge de 85 ans. Avec le FC Metz, il a disputé 437 matchs et marqué 13 buts. L'ancien capitaine des Grenats avait été élu en 1968 meilleur latéral de France par France Football. Depuis octobre 2003, il était vice-président de l'Association FC Metz.

⚫ Le #FCMetz est en deuil suite à la disparition de son ancien défenseur et entraîneur Georges #Zvunka.



🙏 La formation mosellane tient à adresser ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches 👇