LaLiga : Villarreal garde le rythme

Getafe accueillait Villarreal, bourreau du Bayern et fraîchement qualifié pour le dernier carré de la Champions League.

Les hommes d'Unai Emery voulaient éviter le piège, et le message était bien reçu par Gerard Moreno qui ouvrait le score (7e) suivi de Manu Trigueros (16e) qui doublait la mise.

Après le repos, l'ancien joueur de Genk Enes Ünal (63e) gardait Getafe dans le coup mais Villarreal empochait finalement les trois points et reste ainsi en course pour un ticket Européen.

FT #GetafeVillarrea 1-2



Goals from @GerardMoreno9 and @Trigueros17 give @VillarrealCFen the win on the road!#LiveResults | #LaLigaSantander pic.twitter.com/DTfQ39voW6