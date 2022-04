Sergio Agüero entame une reconversion professionnelle pour le moins étonnante

Après l'arrêt brutal de sa carrière en décembre dernier en raison d'un problème cardiaque, le buteur argentin entame sa reconversion professionnelle.

Sergio Agüero va à l’avenir travailler sur plusieurs projets en collaboration avec Disney+ et ESPN. "Vous savez comment j'étais sur le terrain de football et à quel point j'étais engagé dans ma carrière. Dans cette nouvelle phase de ma vie, je voulais trouver un endroit où je pourrais aussi travailler. Rejoindre une entreprise comme Disney est un ajustement parfait. Nous pensons de manière très similaire et tous les projets que nous développons pour Disney, ESPN, Disney+ et Star+ sont passionnants", a confié l’ancien attaquant de Manchester City et du FC Barcelone.