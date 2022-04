Thibaut Courtois : "C'est un grand coup"

Avec un succès renversant au FC Séville (3-2) dimanche en Liga, le Real Madrid a réalisé un pas important vers le titre en Liga.

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois (29 ans, 32 matchs en Liga cette saison) était évidemment satisfait de la victoire en terres andalouses, mais a également reconnu l’importance de ce succès dans la course au titre.

"Le FC Séville est une équipe qui a encaissé très peu de buts. Alors, de marquer trois fois en seconde période représente quelque chose de très fort. Nous savions que marquer un but nous mettrait dans le match et nous y avons cru jusqu'au bout. Séville est une équipe toujours difficile à battre sur son terrain et le fait que nous l’ayons fait aujourd'hui signifie beaucoup. C'est un grand coup pour la Liga", a déclaré le Diable Rouge en zone mixte