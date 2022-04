Pour Shaun Maloney, ancien adjoint de Roberto Martinez, c'est déjà fini en Ecosse

Le coach écossais est déjà remercié par son club d'Hibernian, 4 mois seulement après son arrivée.

Son départ du staff de Roberto Martinez avait motivé l'arrivée de Thomas Vermaelen au sein des Diables Rouges : Shaun Maloney n'est déjà plus l'entraîneur principal d'Hibernian, pensionnaire de Scottish Premiership.

Arrivé le 20 décembre dernier, il n'aura donc tenu que 4 mois à la tête du club. En 19 matchs, il compte 6 victoires, 6 nuls et 7 défaites, soit une moyenne de 1,26 points par match. Eliminé de la Coupe en demi-finales à la mi-avril, Hibernian est 7e de Premiership et n'a plus gagné depuis le 19 février.

Le staff technique a également été remercié.

"Notre espoir en nommant Shaun Maloney, un jeune entraîneur très estimé, était qu'il nous aiderait à faire progresser le club, mais finalement cela n'a pas fonctionné."

"Nous remercions Shaun et son équipe d'entraîneurs pour tout leur travail et leurs efforts et leur souhaitons le meilleur pour l'avenir", a déclaré le président éxecutif du club Ronald J Gordon.