Alexandre Lacazette sur le départ ? Mikel Arteta réagit

En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant français garde ses options ouvertes pour la suite de sa carrière.

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta compte toujours attendre la fin de la saison pour discuter Alexandre Lacazette (30 ans, 25 matchs et 4 buts en Premier League cette saison).

"Sa situation contractuelle lui permet de prendre une décision sur son avenir. Nous avons clairement exprimé notre intention de parler cet été, une fois que nous saurons où nous en sommes et ce que nous allons faire ensemble à l'avenir. Et pour le reste, je veux juste qu'il se concentre pleinement sur son devoir, qui est maintenant de défendre Arsenal de la meilleure façon possible, comme il l'a toujours fait depuis qu'il est avec nous", a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse ce mardi.