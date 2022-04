Manchester United se sépare de ses deux recruteurs principaux

Manchester United va connaître une grande lessive à l'intersaison.

En plus du passage de Ralf Rangnick du poste d'entraîneur principal à celui de directeur sportif, et de l'arrivée d'Erik ten Hag pour le remplacer sur le banc des Red Devils, Manchester United va également remodeler son organigramme. Ainsi, The Athletic révèle que Jim Lawlor et Marcel Bout, les deux principaux recruteurs du club, ont été remerciés. Ils étaient en poste à ManU depuis 2005 et 2014 respectivement.