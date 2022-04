Un joueur de Manchester United en route vers l'Olympique de Marseille ?

Jorge Sampaoli semble s'être fait entendre : il faut densifier le noyau de l'Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine.

Jorge Sampaoli l'a répété à de multiples reprises depuis le début de la saison : le noyau de l'Olympique de Marseille manque de profondeur, ce qui pourrait jouer des tours aux phocéens d'ici à la fin de la saison. Cependant, même si l'OM a reçu une gifle en quarts de finale de Coupe de France par l'OGC Nice, les Marseillais réalisent une très belle saison. Dauphins du PSG, ils comptent désormais six points d'avance sur Rennes, Strasbourg et Monaco, et sont qualifiés pour les demi-finales de Conférence League.

Ces résultats satisfaisants poussent Pablo Longoria à investir davantage en vue de la saison prochaine, et à marcher dans le même sens que Jorge Sampaoli. Les Olympiens se montrent donc, dès maintenant, actifs sur le marché des transferts. Les départs probables de Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et William Saliba poussent les dirigeants Marseillais à se concentrer en premier lieu sur le secteur défensif, et plus particulièrement sur la défense centrale. Dès le mois de janvier dernier, Pablo Longoria avait contacté Manchester United afin de discuter d'un prêt d'Eric Bailly, ce qui avait été refusé par les dirigeants Mancuniens. Mais Longoria ne semble pas lâcher l'affaire et souhaiterait, selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RTL France, négocier l'achat définitif du défenseur qui a disputé 113 rencontres, dont seulement sept cette saison, depuis son arrivée à Old Trafford. Le défenseur Ivoirien dispose d'autres options sur la table, notamment en Italie et prendra sa décision à la fin de la saison.