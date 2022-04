Pulisic libère Chelsea, un quart d'heure de jeu pour Lukaku

Romelu Lukaku et Christian Pulisic sont montés pour faire basculer le match, c'est l'Américain qui a fait la différence.

Quatre jours après une défaite douloureuse contre Arsenal, Chelsea reprend sa marche en avant. Les Blues se sont imposés de justesse, grâce à un but de Christian Pulisic dans les arrêts de jeu, contre West Ham (1-0). Sur le banc en début de rencontre, Romelu Lukaku est monté à un quart d'heure du coup de sifflet final.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Brighton et Leandro Trossard ont été accrochés par Southampton (2-2), et Burnley a dominé le Wolverhampton de Leander Dendoncker (1-0). Au classement, Chelsea conforte sa troisième place avec cinq points d'avance sur Arsenal, Wolverhampton pointe à la huitième place et Brighton est onzième.