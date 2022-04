🎥 Leandro Trossard à nouveau buteur dans la victoire de Brighton !

Le Diable Rouge a participé à la victoire des siens sur le Wolverhampton de Dendoncker (0-3).

Avec son 7e but en Premier League cette saison, Leandro Trossard a participé à la victoire de Brighton sur Wolverhampton. Le Belge a marqué à la 70e, après que McAllister ait converti son penalty (42e), et a été imité par Bissouma (86e). Après sa défaite contre City (3-0) et son nul contre Southampton (2-2), Brighton gagne à nouveau et est 9e, à 5 points des Wolves qui comptent un match en moins. A noter que Leander Dendoncker a joué l'intégralité de la rencontre.

En outre, Norwich est officiellement relégué après sa défaite face à Aston Villa (2-0), Crystal Palace s'est imposé dans les derniers instants grâce à un but splendide de Zaha face à Southampton (1-2) et Burnley s'est donné de l'air en enfonçant Watford, avec Kabasele titulaire (1-2).