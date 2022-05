🎥 Le superbe geste du club de Thomas Kaminski envers la communauté musulmane

Le club des Blackburn Rovers, 9e de Championship et où évolue le gardien belge Thomas Kaminski, a ouvert son stade de l'Ewood Park pour la prière de l'Aïd, qui fête la fin du ramadan. Des bus ont été mis à disposition par le club, qui a également offert des rafraîchissements. Les pratiquants, munis de leur tapis, ont pu prier sur la pelouse du stade. Blackburn devient ainsi le premier club d'Angleterre à permettre de fêter l'Aïd en son antre.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.



This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5