Jérémy Perbet est le meilleur buteur de Nationale 1 : "J'ai essuyé pas mal de critiques au début"

Samedi dernier, Perbet a encore frappé via un doublé lors de la victoire du FC Liège contre l'Olympic (3-1) lors de la dernière journée de la phase classique de Nationale 1.

Grâce à son succès de samedi dernier, le RFC Liège termine à la première place du classement et va disputer le Tour final. "Le premier objectif est rempli en étant premier du classement à l'issue de la phase classique. Nous avons grandi en tant qu'équipe. Cela n'a pas toujours été facile car nous n'avons parfois pas été capables d'enchaîner les victoires. Nous avons vécu aussi des périodes compliquées, mais nous sommes restés soudés et unis malgré les critiques. Le premier bilan est positif et il reste encore le plus important", confie Jérémy Perbet en évoquant la montée en D1B.

Le serial buteur a planté 22 buts lors de la phase régulière et prouve qu'il n’a pas perdu grand-chose de son talent de finisseur malgré ses 37 ans. "C'est difficile de redescendre à un niveau amateur. De plus, je suis resté quatre voire cinq mois sans jouer à OHL. Et ça, les gens ont tendance à l’oublier", rappelle-t-il avant de poursuivre. "Quand je signe à Liège, on s’attend à ce que je marque énormément. Il a fallu du temps pour que les automatismes arrivent avec mes coéquipiers. J'ai essuyé pas mal de critiques, mais j'ai su rester serein car ma carrière est derrière moi et que je ne doute jamais. J’ai su répondre positivement, et le groupe aussi. Je ne suis pas rassasié et je veux encore faire mieux. Être champion réellement sera encore plus beau", conclut Jérémy Perbet.