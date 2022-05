L'arbitre d'Union - Club de Bruges est connu

L'Union belge de football a annoncé ce mardi les arbitres désignés pour les prochains matchs de Playoffs.

Pour les Champions' Playoffs, c'est l'arbitre de la dernière finale de Coupe Lawrence Visser qui sera premier officiel lors de la première rencontre de la double confrontation entre l'Union et le Club de Bruges. Jonathan Lardot, dont les décisions lors du barrage entre Seraing et le RWDM ont été infirmées par le Département d'arbitrage, arbitrera Antwerp - Anderlecht.

Pour les Europe Playoffs, Lothar D'Hondt sifflera Charleroi - Genk tandis qu'Alexandre Boucaut sera premier officiel à Gand - Malines.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/SSzwR6pUNQ