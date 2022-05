Un ancien joueur de Westerlo sur le point de rejoindre Anderlecht

Selon les médias turcs, un nouveau gardien de but est en route pour Anderlecht. Il s'agit de Berke Özer, qui évoluait à Westerlo de 2019 à 2021.

Berke Özer (21 ans) arrive en fin de contrat à Fenerbahçe et ne sera pas prolongé. Anderlecht l'aurait désormais dans son viseur pour renforcer son équipe U23 en D1B la saison prochaine. Il a déjà l'expérience et connaît la D1B grâce à son passage à Westerlo.

Il y a disputé 46 matchs au cours desquels il a enregistré 14 clean sheets. L'autre avantage est bien sûr qu'il est libre de tout transfert. Il ne semble pas être dans le viseur de l'équipe première tout de suite. Coosemans est encore sous contrat pour une saison et Verbruggen pour trois. Hendrik Van Crombrugge ne semble pas non plus avoir l'intention de quitter le club.