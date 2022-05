Nicolas Frutos : "Najar et moi étions dévastés quand Murillo a raté son penalty en finale de la Coupe"

Nicolas Frutos est parti à DC United l'année dernière dans les valises d'Hernan Losada. Losada a été licencié à Washington, mais l'ancien attaquant d'Anderlecht est resté à bord.

Lors d'un entretien avec Het Laatste Nieuws, Frutos admet être toujours un fan d'Anderlecht. "J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore digéré la finale de la Coupe perdue. J'ai été durement touché aussi, tout comme Andy Najar. Nous étions tous les deux dévastés quand Murillo a manqué le dernier penalty. Gagner la Coupe aurait pu vraiment relancer Anderlecht", a réalisé Frutos.

"Contre Gand et l'Union, il a manqué quelqu'un sur le terrain qui pouvait relancer et relever l'équipe. Cullen peut remplir ce rôle, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Il n'est certainement pas le joueur le plus sexy, mais il est d'une valeur inestimable pour une équipe. J'espère qu'il retrouvera rapidement sa confiance", a déclaré Frutos.

Au sujet de Vincent Kompany, avec qui Frutos est toujours en contact, l'ancien attaquant ne peut pas dire un mauvais mot. "Vincent est quelqu'un qui sait toujours trouver le bon discours, la question est de savoir si tous les joueurs le captent toujours".