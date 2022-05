Deux Diables Rouges nominés pour le "joueur du mois" en Premier League

Kevin De Bruyne et Leandro Trossard ont été excellents durant le mois d’avril. Le Diable Rouge de Manchester City et celui de Brighton sont donc nominés pour être « joueur du mois d’avril ».

Au total, huit joueurs sont nominés. Les autres sont Cristiano Ronaldo, Heung-Min Son, Bruno Guimaraes, Gabriel Jesus, Nathan Collins et Thiago.

En avril, De Bruyne a joué 4 rencontres, et il a marqué 2 buts pour trois passes décisives. Son club n’a collecté que des victoires, à part lors du duel contre Liverpool (2-2). Trossard a lui accumulé les bonnes performances puisque son équipe a battu Tottenham, Arsenal et Wolverhampton. Il a aussi marqué trois buts.

