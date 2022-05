Thibaut Courtois : "Comment l'expliquer ? C'est le Real Madrid"

Notre gardien national a été une fois de plus étincelant hier soir et a grandement contribué à la qualification du Real Madrid pour la finale de cette Ligue des Champions. Il a d'ailleurs remporté le titre d'homme du match.

La magie du Santiago Bernabeu a encore opéré hier soir. Mené 0-1 (3-5 agg.) jusqu'au début du temps additionnel, le Real Madrid est parvenu à inverser la tendance grâce à deux buts de Rodrygo, mais aussi à une grande parade de Thibaut Courtois : "Je pense que c'est l'un des tournants du match en compagnie du sauvetage de Ferland Mendy sur la ligne. Ce qui s'est passé ce soir est inexplicable. C'est le Real Madrid, tout simplement."

Dominés durant une très grande partie de la rencontre, les Merengues ont, comme au match aller, éprouvé des difficultés à s'approcher de la cage d'Ederson. "Nous étions bons dans le jeu ce soir, mais pas dans la dernière passe. Nous avons corrigé le tir en fin de rencontre juste à temps et nous sommes revenus dans le match. Notre première prolongation était très bonne. Lors du dernier quart d'heure, nous nous sommes contentés de subir et de ne pas encaisser" commente le gardien qui se battra le 28 mai prochain face à Liverpool pour décrocher la première Ligue des Champions de sa carrière et ainsi ajouter une ligne de plus à un palmarès déjà très impressionnant.