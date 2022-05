Barça : un cadre devrait rater la fin de saison

Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi que Gerard Piqué (39 matchs et 3 buts cette saison) avait subi "une poussée de tendinopathie affectant le muscle adducteur longus de la cuisse gauche".

Le défenseur de 35 ans "est out et son rétablissement déterminera sa disponibilité".

Piqué est alors mis au repos par les médecins du club et devrait manquer la suite de la saison. Selon le média Sport, il pourrait néanmoins jouer le dernier match de cette saison, le 22 mai prochain face à Villarreal, si le club n'est pas encore assuré d'être qualifié pour la Ligue des Champions.

LATEST NEWS | @3gerardpique has suffered a flare-up of the tendinopathy affecting the adductor longus muscle in his left thigh. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/PwVmGjCoQq