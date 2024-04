La situation de Xavi sème le trouble au Barça : le club annonce une conférence de presse exceptionnelle !

Mais que va faire Xavi la saison prochaine ? L'entraîneur espagnol, quelques semaines après Jürgen Klopp à Liverpool, avait premièrement annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine.

Depuis, les Catalans vont mieux. Ils ont, certes, probablement perdu le titre face au Real Madrid et ont été éliminés par le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, mais le niveau de jeu affiché est un petit peu moins mauvais qu'en début de saison.

Du coup, l'ancien milieu de terrain pourrait changer d'avis. Lui qui devait partir en fin de saison et à qui on cherchait déjà un remplaçant, Xavi pourrait finalement prolonger l'aventure au Barça.

Une chose est certaine, sa situation divise et jette le trouble, en Catalogne. Catalunya Radio apprend ce jeudi que des tensions seraient en train de naître au club, et pas pour n'importe quelle raison.

En effet, le conseil d'administration du Barça aurait voté le départ de Xavi pour l'été, tandis que Joan Laporta, le président décisionnaire, voudrait le garder jusqu'en 2025.

S'il venait à quitter le navire, le T1 aurait demandé à ce que le salaire de sa dernière année de contrat lui soit versée, malgré les soucis financiers du club. Certains membres du conseil d'administration pourraient démissionner dans les prochains jours, poursuit la chaîne de radio.

Sur le coup de 13h00, se tiendra une conférence de presse exceptionnelle avec Joan Laporta et Xavi, annonce le club.

🚨 Today, at 1pm CEST, there will be a joint press conference with Barça President @JoanLaportaFCB and manager Xavi Hernández.



Follow live on the Club's social media channels and @BarcaOneFCB.