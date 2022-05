Wouter Vrancken plein de cynisme : "Boucaut a sifflé un très bon match, quasiment aucune faute..."

Le KV Malines s'est incliné contre La Gantoise (1-0) et voit ainsi ses rêves européens s'envoler. L'entraîneur Wouter Vrancken était plutôt cynique à propos de l'arbitrage après coup.

Malines a vu un but de Mrabti être refusé par le VAR en raison d'une faute de Vinicius, et plus tard il y a eu quelques autres phases litigieuses. "Nous étions très loin des situations. À Gand, vous êtes également un peu plus bas sur le terrain que sur d'autres terrains", a déclaré Wouter Vrancken.

Un match sans faille

"Alors j'ai dû mal voir les choses. Boucaut a sifflé ici un grand match, presque sans faute. Pourquoi ai-je reçu un carton jaune plus tard dans le match ? J'aurai vu une phase fausse là aussi. Je l'aurai mal jugée. Si je suis cynique ? Vous avez les images parfaites, vous pouvez faire l'analyse. Mieux que moi."