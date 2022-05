Des buts, du spectacle, une nouvelle défaite pour Charleroi et l'espoir pour Genk

Comme vendredi au Mambourg, le Racing Genk et Charleroi ont assuré le spectacle, mardi soir, en Europe Playoffs. Avec, au coup de sifflet final, une troisième défaite en playoffs pour les Zèbres et la victoire de l'espoir pour le Racing Genk (3-2).

Le Racing Genk et le Sporting de Charleroi se retrouvaient quatre jours après leur partage au Mambourg et les deux coachs avaient décidé d'effectuer des changements dans leur composition pour ce match retour. Joris Kayembe et Daan Heymans ont débuté la rencontre sur le banc carolo, laissant leurs places dans le onze de base à Isaac Mbenza et la rencontre sur le banc, Anass Zaroury et Isaac Mbenza.

À Genk, Paul Onuachu, décisif après être sorti du banc vendredi soir, retrouve sa place en pointe, au détriment de Theo Bongonda, tandis que Tobe Leysen s'installe entre les perches pour combler l'absence de Maarten Vandevoordt, qui s'est blessé à l'échauffement.

Le bijou de Marco Ilaimaharitra

Obligé de gagner pour garder espoir dans ces Europe Playoffs, le Racing tente directement de mettre le pied sur le ballon et d'amener le danger dans le rectangle d'Hervé Koffi. Mais, comme vendredi, les Limbourgeois manquent de précision et c'est d'ailleurs Charleroi qui décoche la première frappe cadrée de la rencontre. La tentative de Marco Ilaimaharitra n'inquiète pas Tobe Leysen qui s'empare tranquillement du ballon.

Mais c'est bien Genk qui domine les débats et la pression s'intensifie sur la défense carolo. Joseph Paintsil et Paul Onuachu tentent notamment leur chance, mais leurs envois ne sont pas cadrés. Et c'est finalement Charleroi qui ouvre le score à dix minutes de la pause, grâce à une superbe frappe à distance de Marco Ilaimaharitra. L'international malgache trouve la lucarne et place le Racing dans une situation délicate.

Impuissant sur le but d'ouverture, Tobe Leysen aura pourtant un rôle déterminant cinq minutes plus tard, avec une intervention précieuse devant Ryota Morioka qui se voyait déjà doubler la mise. Dans la foulée, c'est Hervé Koffi qui s'illustre, avec une belle parade sur une frappe puissante de Patrik Hrosovsky. Le dernier temps fort du premier acte, les Zèbres rentrent au vestiaire avec l'avantage, les Limbourgeois sous les sifflets d'une partie de leur public.

Le quart d'heure genkois

Après une première période assez timides, Bryan Heynen et ses équipiers n'ont plus le choix: ils doivent réagir dès le retour des vestiaires. C'est ce qu'ils font. Hervé Koffi repousse l'échéance d'une belle détente sur un coup de tête d'Onuachu, mais il ne peut rien cinq minutes plus tard, sur une nouvelle reprise de la tête du Nigérian à la 55e minute.

Un but qui fait office de déclic pour les Genkois qui vont planter deux autres roses en moins de dix minutes: via Ken Nkuba, d'abord, qui place malencontreusement le ballon dans son propre but et via Carlos Cuesta, à la réception d'un corner dévié au premier poteau par Kristian Thorstevedt ensuite. En confiance et déchaînés, les hommes de Storck ont l'occasion de définitivement tuer le match, mais ils n'en profitent pas: Onuachu place à côté et Paintsil trouve la barre.

Et Charleroi y croit encore. A 20 minutes du terme, Daan Heymans profite d'un cafouillage dans la défense de Genk pour placer le cuir au fond des filets et relancer le suspense. Mais, cette fois, le Sporting ne reviendra pas. Malgré une belle occasion en toute fin de match pour Joris Kayembe, les Zèbres concèdent leur troisième défaite en quatre matchs de playoffs. C'est la victoire de l'espoir en revanche pour Genk, qui reste à quatre points de la Gantoise en tête des Europe Playoffs.