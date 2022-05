Jean-Michel Aulas a adressé une lettre ouverte aux supporters de l'OL

Après la défaite concédée à Metz (2-3) dimanche en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, 8e du classement à 2 journées du terme de cet exercice, ne devrait pas disputer une compétition européenne la saison prochaine.

Avant la réception de Nantes samedi au Groupama Stadium, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a adressé un message aux fans.

"Je tiens aussi à vous rassurer et rappeler que tout ne se joue pas sur une seule saison quand on est une institution aussi solide que la nôtre. Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l'Inter Milan, de la Juventus ou de l'Atlético. Nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru depuis plus de 35 ans, mais aussi impatients de voir celui qui nous reste à parcourir. L'erreur à commettre serait de brûler ce que nous avons adoré pour mieux réduire en cendres ce qui est notre histoire, mais aussi notre ambition. (...) Nous avons déjà amorcé une profonde remise en question à la fin de ce cycle de trois ans, marqué par 175 millions d'euros d'investissement pour notre équipe masculine. Nous devons faire face à nos erreurs pour ne plus les reproduire, sans nous cacher ou nous trouver des excuses, bien que nous ayons, à chacune de nos initiatives, essayé de retrouver la lumière du futur avec l'aide de notre glorieux passé. (...) Il faudra peut-être avoir du courage, mais nous n'en avons jamais manqué et nous n'en manquerons jamais, c'est aussi notre ADN. L'institution est plus forte que tout ! Vous êtes l'Olympique Lyonnais, nous sommes l'Olympique Lyonnais", assuré le patron de l'OL dans une lettre ouverte publiée sur le site officiel du club rhodanien.