Quand le Barça espère... la relégation de Leeds

Cela ferait baisser le prix d'une cible des Catalans.

Sèchement battu par Chelsea (0-3), mercredi en Premier League, Leeds, 18e au classement, se retrouve en grand danger avec une possible relégation en Championship. Une éventuelle descente qui pourrait faire les affaires du FC Barcelone. En effet, Sport nous apprend que le club catalan, à l'affût pour récupérer l'ailier Raphinha (25 ans, 33 matchs et 10 buts en Premier League cette saison), déjà d'accord pour rallier le Camp Nou, a l'opportunité de réaliser de sacrées économies avec une chute des Peacocks à l'échelon inférieur.

Et pour cause, le Brésilien, en quittant Rennes pour Leeds à l'été 2020, a inséré une clause spéciale qui lui permettrait de faire ses valises contre un chèque de 25 millions d'euros dans un tel scénario. Un prix trois fois inférieur à sa clause libératoire et bien en dessous des 60 millions d'euros évoqués ces dernières semaines pour un possible transfert. Le malheur de Leeds pourrait donc faire le bonheur de Barcelone...