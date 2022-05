Arsenal va formuler une première offre pour un joueur de Manchester City

Comme cela a été précédemment mentionné, l'arrivée d'Erling Haaland va secouer le secteur offensif de Manchester City. Plusieurs joueurs vont recevoir leur bon de sortie, ce qui est notamment le cas de Gabriel Jesus. L'avant brésilien est déjà en manque de temps de jeu avec Pep Guardiola, et l'arrivée du géant norvégien devrait encore réduire ses minutes sur la pelouse. Un départ est donc plus qu'envisageable et plusieurs clubs ont déjà pris leurs renseignements. C'est particulièrement le cas d'Arsenal qui semble avoir une longueur d'avance. Selon Fabrizio Romano, les Gunners s'apprêteraient d'ailleurs à formuler une première offre aux dirigeants de Manchester City. Les Cityzens souhaitent récupérer entre 50 et 60M€, et ce même si le contrat de Gabriel Jesus ne sera pas prolongé.

Arsenal are preparing the opening bid for Gabriel Jesus. Manchester City want around €50-60m to sell Gabriel this summer, even if his current deal won't be extended. ⚪️🔴 #AFC



Arsenal already discussed with Gabriel's agent. "We like the project", agent Pettinati told me. pic.twitter.com/rTm2kjFndN