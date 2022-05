🎥 Premier League : Manchester City bousculé à West Ham, carton de Leicester City, Pascal Struijk buteur

Plusieurs Belges étaient en action cet après-midi, à l'occasion de la 37e journée de Premier League.

West Ham - Manchester City

Un doublé de Jarrod Bowen (24e et 45e) permettait aux Hammers d'atteindre la pause avec deux buts d'avance. Kevin De Bruyne et les siens sonnaient la révolte après le repos et Grealish (49e) relançait les Cityzens, avant que se frappe déviée par Coufal (69e) ne termine au fond. City obtenait un penalty en fin de match (85e) mais Fabianski repoussait la tentative de Mahrez. Les Sky Blues sauvent les meubles et évitent le pire dans la course au titre. Ils prennent 4 points d'avance (avec un match de plus) que les Reds qui jouent ce mardi.

Watford - Leicester City

Avec Christian Kabasele au coup d'envoi, les Hornets ouvraient le score grâce à João Pedro (6e) avant que Maddison (18e) n'égalise sur un service de Tielemans. Vardy (22e) donnait l'avance aux Foxes peu après, puis Barnes (46e) triplait le score après la pause. Inspirés, Vardy (70e) et Barnes (86e) retrouvaient le chemin des filets pour enfoncer le clou.

Aston Villa - Crystal Palace

Christian Benteke débutait sur le banc pour son retour à Villa Park. Il fallait attendre la fin de match pour voir des buts avec l'ouverture du score de Watkins (69e) pour les Villans avant que Schlupp (81e) n'égalise. La montée au jeu du Belge en fin de match (78e) ne changeait rien, les deux formations se quittent dos-à-dos.

Leeds United - Brighton

Leandro Trossard (titulaire) et les Seagulls ouvraient le score grâce à Welbeck (21e) mais Pascal Struijk (90e+2) égalisait dans les arrêts de jeu.

Wolverhampton - Norwich City

C'est depuis le banc que Leander Dendoncker a assisté au nul de ses couleurs. Pukki (37e) ouvrait le score pour les visiteurs et Aït Nouri (55e) égalisait pour les Wolves après le repos.