Premier poste d'entraîneur pour un ancien buteur de Manchester United

Le club de A-League australienne a officialisé la nouvelle.

Dwight Yorke débute une nouvelle page de sa carrière. L'ancien buteur, âgé de 50 ans, a été officialisé à la tête du Macarthur FC, club de A-League (Australie).

Il y a signé un contrat de deux ans et remplacera Ante Milicic.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de prendre les rênes du Macarthur FC, qui est mon tout premier poste d'entraîneur principal. Après y avoir joué, j'ai continué à suivre de près la A-League et je suis conscient des exigences du football et des fans en Australie. J'ai hâte d'apporter une contribution positive et d'améliorer le jeu à tous les niveaux", a déclaré Yorke lors de sa présentation.

L'ancien international trinidadien a marqué 123 buts en Premier League, avec des passages à Aston Villa, Blackburn, Birmingham City, Sunderland et surtout Manchester United sous les ordres de Sir Alex Ferguson.