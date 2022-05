Di Maria en route vers la Juventus?

L'Argentin est en fin de contrat avec le PSG et ne prolongera pas.

En fin de contrat, Angel Di Maria (34 ans, 30 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) est bien parti pour quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. En effet, Goal annonce ce mardi que l'ailier argentin a trouvé un accord avec la Juventus Turin autour d'un contrat d'un an, plus une année en option.

Poussé vers la sortie par le PSG, qui n'a pas déclenché son année optionnelle dans son contrat, "El Fideo" se dirige donc vers une première expérience en Italie après avoir joué en Argentine (Rosario), au Portugal (Benfica), en Espagne (Real Madrid), en Angleterre (Manchester United) puis en France (Paris SG).