Le fils de Robin Van Persie signe son premier contrat pro au Feyenoord

Il y en a qui ont ça dans le sang. A seulement 15 ans, le fils de Robin Van Persie, Shaqueel, a signé son premier contrat professionnel pour le Feyenoord Rotterdam. Il est arrivé en 2017 en provenance de Manchester City. Il est capitaine des U16. "Il est perspicace, a une excellente mentalité de gagnant, marque des buts avec facilité et montre qu'il est un vrai leader pendant les entraînements et les matchs. Signer son premier contrat est donc une belle récompense pour lui", a déclaré le responsable de l'académie Rini Coolen.

Son papa est actuellement entraîneur assistant au sein de l'académie du club, après 125 matchs joués sous la vareuse du club, en début puis en fin de carrière.

Writing his own chapter in 🔴⚪⚫



✍️ Congrats on your first contract, Shaqueel van Persie!#VarkenoordView