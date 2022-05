Passé par Anderlecht, le jeune Kazeem Olaigbe s'éclate en Angleterre

En 2019, Anderlecht voyait partir son jeune ailier gauche Kazeem Olaigbe à Southampton. Depuis, le joueur a poursuivi sa progression et parvient tout doucement à se faire un nom. Apparaissant régulièrement avec la réserve du club la saison dernière, il a explosé cette saison avec les U23 et a marqué 21 buts toutes compétitions confondues.

Des prestations qui lui ont valu d'être nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison, aux côtés de Conor Bradley (18 ans, Liverpool), Tom Dickson-Peters (19 ans, Norwich City), Abu Kamara (18 ans, Norwich City), Sonny Hilton (21 ans, Fulham), Dilan Markanday (20 ans, Tottenham), James McAtee (19 ans, Manchester City) et Jesurun Rak-Sakyi (19 ans, Crystal Palace).

En équipe nationale, il est repris dans les équipes de jeunes depuis 2018. Il compte 6 buts en U17 et U16 et évolue avec les U19 depuis octobre dernier.

From strength to strength 📈#SaintsFC's Kazeem Olaigbe has been nominated for #PL2 Player of the Season 👏 pic.twitter.com/eU0rjDRe4m