Reda Jaadi engagé dans un mano à mano entre le Wydad et le Raja Casablanca

Formé au Standard de Liège, Reda Jaadi est en passe de décrocher le premier trophée collectif de sa carrière et pourrait même réaliser le doublé.

Formé au Standard de Liège, Reda Jaadi a connu quelques passages dans les divisions inférieures de notre pays, notamment à Dessel et à Visé, avant de rejoindre librement l’équipe espoirs du KV Mechelen en juillet 2016. Un test concluant pour le belgo-marocain qui est ensuite intégré à l’équipe première. Il y disputera dix rencontres lors de la fin de l’exercice 2016-2017. Son contrat n’étant pas prolongé, il est libre de s’engager où il le désire à la fin de la saison et rejoint l’Antwerp, fraichement promu au sein de l’élite du football belge après sa victoire aux barrages face à Roulers.

Sa première saison au Bosuil est plutôt réussie. Le milieu de terrain dispute vingt rencontres sous ses nouvelles couleurs, et se montre décisif à sept reprises (deux buts, cinq passes décisives). Il connaîtra ensuite une deuxième année bien plus compliquée, lors de laquelle il ne joue pratiquement pas, et rejoint le Dinamo Bucarest lors du mercato hivernal 2019. A posteriori d'une deuxième partie de saison durant laquelle il dispute 14 rencontres, il rejoint lors du mercato estival le FUS Rabat en première division marocaine. Lors de ses deux premières saisons au Maroc, Reda Jaadi dispute 43 rencontres et inscrit quatre buts. Le milieu de terrain fait la sensation depuis son arrivée dans le championnat et est repéré l’été dernier par le Wydad Casablanca, le club le plus titré du pays (21 titres de champion, 9 coupes, 2 Ligue des Champions africaine).

Pour sa première saison avec le Wydad, Reda Jaadi se débrouille plutôt très bien. Il a d’ailleurs disputé ce week-end sa vingtième rencontre de la saison toutes compétitions confondues lors du partage sur la pelouse du Maghreb Fez, actuel troisième du championnat. Après 23 journées, son équipe domine la Botola Pro D1 avec une unité d’avance sur le grand rival du Raja, qui compte une rencontre de plus. Reda Jaadi et le Wydad Casablanca sont donc lancés dans un véritable mano à mano avec l’équipe entraînée par Marc Wilmots lors du début de saison. Alors qu’il ne reste que sept rencontres de championnat au Wydad, Reda Jaadi est en passe de décrocher le premier titre collectif de sa carrière. Il pourrait même réaliser le doublé puisque son équipe disputera la finale de la Ligue des Champions CAF le 29 mai prochaine face à Al Ahly.