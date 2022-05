Officiel: Kamara rejoint la Premier League

Comme pressenti, le milieu de terrain Boubacar Kamara (22 ans, 34 matchs et 1 but en L1 cette saison), en fin de contrat, quitte l'Olympique de Marseille pour Aston Villa. Ce lundi, le 14e de Premier League a officialisé la signature du jeune talent français jusqu'en juin 2027.

Une superbe affaire pour l'équipe dirigée par l'entraîneur Steven Gerrard et une très mauvaise nouvelle pour l'OM, qui perd, sans la moindre contrepartie financière, l'un de ses meilleurs joueurs.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @BoubaKamara_4 on a five-year contract! ✅