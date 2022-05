Manchester City : la mésaventure d'une icône du club lors de la célébration du titre

Manchester City a remporté ce dimanche son 8e titre en championnat d'Angleterre. Un sacre remporté au prix d'une remontée folle, qui n'a d'ailleurs pas été sans conséquences...

Ce fut la folie furieuse dimanche dernier à l'Etihad. Mené 0-2 à moins d'un quart d'heure de la fin du match et voyant le titre lui filer entre les doigts, Manchester City a entamé une remontée folle et a inscrit 3 buts en 5 minutes pour à nouveau soulever le trophée.

Noel Gallagher, ancien membre du célèbre groupe de rock Oasis et fidèle sympathisant du club, a même fait les frais de l'effusion de joie et de l'intensité émotionnelle vécue par tout le peuple Skyblue.

Interviewé par talkSPORT, le musicien a confié avoir reçu un violent coup de la part du père de Ruben Dias en tribunes après le 3e but de Gundogan, assisté magnifiquement par notre Kevin De Bruyne national. L'artiste a été transporté à l'hôpital, s'en est sorti avec quelques points de sutures puis est retourné fêter avec les joueurs dans les vestiaires.

"Au stade, c'était fou, sur le troisième but il y a un chaos absolu. La famille de Rúben Dias était assise un peu plus haut. Je me suis retourné en sautant comme un idiot, je porte mon fils comme le trophée de la Premier League, tout le monde le soulève. Et quand je me retourne, le père de Ruben Dias me donne un coup de tête, je suis par terre, couvert de sang. Ils m'ont emmené à l'hôpital dans une ambulance. Ils ont mis sutures sur ma lèvre et mes yeux sont noirs. On dirait qu'ils m'ont cassé la tête. Le père de Dias ? C'est un grand homme, il ressemble à un ours. Il m'a presque cassé les dents... Dans le vestiaire j'ai retrouvé Guardiola, il m’a demandé ce qui s'était passé et je lui ai dit d'aller fêter son titre avec ses joueurs", a raconté Gallagher.