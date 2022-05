Mohamed Salah lève le doute sur son avenir

Alors que des rumeurs alimentent une éventuelle non-prolongation de son contrat, l'ailier égyptien a levé le doute sur son avenir en conférence de presse.

Se queda. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs alimentent une éventuelle non-prolongation du contrat de Mohamed Salah. Il y a quelques jours encore, le très célèbre journaliste italien Fabrizio Romano mentionnait que l'ailier égyptien avait le choix entre renouveler son contrat et partir dès cet été, car Liverpool ne souhaite pas le libérer gratuitement en 2023. En conférence de presse en marge de la finale de la Ligue des Champions que les Reds disputeront ce samedi au Stade de France face au Real Madrid, le meilleur buteur et le meilleur passeur de Premier League cette saison a tenu à définitivement lever le doute sur son avenir. "Je vais rester, à coup sûr. Dans mon esprit, je n'ai pas encore prolongé car je ne suis pas concentré sur mon contrat pour le moment. Je ne veux pas être égoïste, ce n'est pas le moment de parler de cela. Nous avons une finale à disputer et c'est la seule chose qui compte. Mais vous pouvez être certains que je vais rester."