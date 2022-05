Noa Lang a un accord avec l'AC Milan

La probabilité de voir Noa Lang en D1A la saison prochaine est très faible. L'international néerlandais est à la recherche d'un transfert de premier ordre et est lié à l'AC Milan depuis des mois. Un accord avec le champion d'Italie semble être sur la bonne voie.

La Gazzetta dello Sport a annoncé ce samedi qu'un accord est désormais très proche. En début de semaine, le manager et le père de Lang ont eu une réunion constructive avec Paolo Maldini. Noa Lang aurait déjà trouvé un accord avec le Milan AC, qui lui propose un contrat de cinq ans.

L'indemnité de transfert est de 22 millions d'euros. Néanmoins, l'annonce officielle pourrait encore prendre un certain temps. L'AC Milan veut d'abord compléter le rachat et seulement ensuite procéder au transfert. L'américain RedBird Capital Management semble avoir les cartes les plus favorables dans ce dossier.