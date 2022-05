Le défenseur français de Liverpool a été excellent en finale mais cela n'a pas été suffisant.

Auteur d'une finale de Ligue des Champions excellente contre le Real Madrid (0-1), samedi, Ibrahima Konaté (23 ans, 29 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) s'est un peu plus révélé au monde au Stade de France. Malgré la déception, le défenseur central français estime que Liverpool a réalisé une très grande saison.

"La saison qu'on a faite est historique, on est sur les tous les tableaux jusqu'au bout. En Premier League, on a fait le nécessaire pour pouvoir remporter le championnat, la C1 c'était 50/50. On ne finit pas la saison en beauté, c'est le foot. Le bilan personnel, je peux être satisfait, mais un peu seulement (sourire). Ça va me permettre d'être concentré, d'être meilleur la saison prochaine", a indiqué le Red en zone mixte.

Une League Cup, une FA Cup, une finale de C1 et une deuxième place en championnat, Liverpool a été grandiose.