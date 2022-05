Jonathan Clauss veut réfléchir à son avenir: "Jouer l'Europe, c'est un objectif"

Le Lensois est cité à Marseille et à l'Atlético Madrid.

Auteur d'une belle saison avec Lens, Jonathan Clauss (29 ans, 37 matchs et 5 buts en L1 cette saison) suscite des convoitises à un an de la fin de son contrat. Pour la chaîne L'Equipe, le piston droit des Sang et Or s'est exprimé sur son avenir et n'écarte pas un départ cet été.

"Pour l'instant, j'y suis (à Lens) et j'y reste. J'ai un contrat jusqu'en 2023. Je pense être là à la reprise. Des discussions, je les découvre comme beaucoup. On me pose souvent la question. Tant que je n'ai pas de contrat sur la table et de discussions avec Lens... Cela va être un moment-clé de ma carrière. Des envies d'aller ailleurs ? Oui, mais ça dépend où et pourquoi", a expliqué le Lensois.

L'international français est ciblé notamment par Marseille : "Je l'ai découvert comme vous. Je n'en avais aucune idée. Jouer une Coupe d'Europe, c'est un objectif dans ma vie personnelle. Partir pour partir, ça ne m'intéresse pas. Si c'est partir pour découvrir quelque chose de solide avec un gros projet sportif, ça va être compliqué de dire non. Je laisse le temps faire. Quand les discussions avanceront correctement et qu'on sera tous d'accord sur mon avenir, tout le monde le saura." A l'étranger, l'Atletico Madrid est également sur les rangs.