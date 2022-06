Emmanuel Macron est pour un retour de Zinédine Zidane en France

La fin de saison du côté du PSG a été grandement marquée par la prolongation de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a décidé de rester à Paris, dans sa ville, dans son pays.

Le Paris Saint-Germain voudrait attirer Zinédine Zidane pour le rôle d'entraîneur. Au micro de RMC Sport, Emmanuel Macron a expliqué souhaiter voir Zizou en France.

"Je n'ai pas parlé avec Zinedine Zidane mais on a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat qu'il revienne entraîner un grand club français. La France est une grande nation de sport et de foot et c'est important pour nous que les meilleurs, qu'on a formés, puissent revenir", a lâché Macron.