Nouvelle proposition du Torino pour garder Dennis Praet

Malgré une saison minée par les blessures, l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht a apporté satisfaction à l'équipe turinoise.

Il y a six ans déjà, Dennis Praet quittait le Sporting d’Anderlecht et rejoignait un grand championnat européen, l’Italie, en s’engageant à la Sampdoria. Trois saisons plus tard, quitte Gênes et rejoint Leicester pour un montant avoisinant les 20M€. Après avoir connu un véritable manque de temps de jeu en Angleterre, Dennis Praet est retourné en Italie cet été, en prêt du côté du Torino.

Malgré une saison minée par les blessures, l’international belge (14 sélections) a apporté satisfaction dans le club turinois qui souhaite le prolonger. Cependant, l’option d’achat fixée à 15M€ par les Foxes est trop élevée et trop risquée pour un joueur qui n’a tout de même inscrit que deux buts et délivré deux passes décisives cette saison. Les différentes parties se réunissent donc autour de la table afin de parvenir à un nouvel accord qui arrange tout le monde.

Selon Tuttosport, le Torino souhaiterait débourser 1M€ pour se faire prêter Praet une saison supplémentaire et une nouvelle option d’achat évaluée à 8M€ pourrait être fixée. Toujours selon le média italien, il s’agit d’une proposition qui ravit le joueur, qui va maintenant aider le club italien à convaincre les Foxes.