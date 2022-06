L'auteur du penalty manqué par le Pérou quitte la sélection

Moment très difficile pour Luis Advincula. Le latéral de Boca Juniors a manqué le tir au but décisif contre l'Australie.

Le Pérou et l'Australie ne sont pas parvenus à se départager au terme des 120 minutes ce lundi, en barrages pour le Mondial 2022. Il a donc fallu recourir aux tirs au but et à cet exercice, ce sont les Socceroos australiens qui l'ont emporté. Luis Advincula (32 ans), latéral droit du Pérou, a manqué le tir décisif. Effondré, il devrait prendre sa retraite internationale, rapporte AS.

Advincula, qui évolue aux Boca Juniors, a en effet brièvement posté un message sur Instagram. "Tout d'abord, je demande pardon à ma famille et mes amis, à tout le Pérou, pour la douleur causée. Je suis l'unique responsable de cette débâcle, et je n'aurai pas assez d'une vie pour évacuer la culpabilité que je ressens (...) À partir de ce jour, je vais faire un pas de côté en sélection. Je ne crois pas que j'ai la force de me relever de ceci".