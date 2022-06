Le nouveau format de la Pro League est acté !

La décision est tombée ce vendredi.

Ce vendredi avait lieu l'Assemblée Générale de la Pro League. Comme prévu, un vote a été émis quant au nouveau format de championnat à adopter, à partir de 2023-2024. Le verdict est tombé : la formule à 16 équipes fait son grand retour, avec trois play-offs différents. La première saison - en 2022-2023, donc - il y aura 3 descendants directs.

Les 6 premiers du championnat se disputeront ensuite le titre et les 4 places européennes. Du 7e au 12e, ce sera les Europe play-offs, avec un 5e ticket européen distribué. Il y aura au minimum deux clubs descendants, avec un troisième possible puisqu'un barrage continuera à être organisé. Les "play-downs" se disputeront donc entre les 4 derniers. Le vainqueur de cette compétition se maintiendra, le second jouera le barrage, et les deux derniers seront relégués.

La division des points par deux, discutée, restera finalement d'application, mais pas dans le cas des play-offs pour le maintien.