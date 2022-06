Crystal Palace révèle son nouveau logo et rétablit l'histoire

Les Eagles peuvent remercier les travaux de recherche de l'auteur Peter Manning.

Crystal Palace a dévoilé son nouveau logo. Sur le nouveau blason des Eagles figure désormais la date 1861 au lieu de 1905 qui fait référence aux origines du club anglais. L'association de football de Crystal Palace aurait été fondée en 1861, ce qui en fait le club le plus vieux de la Ligue, devant Notts County. Ce sont les travaux de recherche de l'auteur Peter Manning qui ont permis de trouver des traces de l'existence de Crystal Palace en 1861 avec un premier match disputé en mars 1862.

" À la suite de recherches approfondies dans des journaux du XIXe siècle récemment numérisés et d'autres archives, un lien direct a été établi entre l'équipe amateur et le club professionnel créé par la Crystal Palace Company au début du XXe siècle, ce qui en fait le plus ancien club de ligue existant qui pratique encore le football professionnel ", écrit le club de Premier League sur son site.