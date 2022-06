Ronaldo va-t-il attirer deux légendes à Valladolid?

Les deux joueurs ont longtemps été dans des clubs ennemis.

Et si Valladolid, de retour en Liga, réunissait deux des meilleurs latéraux du 21e siècle ? Ce dimanche, la presse espagnole évoque la possibilité de retrouver Daniel Alves (39 ans, 17 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) et Marcelo (34 ans, 18 apparitions toutes compétitions cette saison), respectivement libérés par le FC Barcelone et le Real Madrid, sous les mêmes couleurs.

Une option loin d'être inenvisageable puisque le club de Castille-et-Leon est la propriété du légendaire Ronaldo. D'une pierre deux coups ?