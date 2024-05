Une absence confirmée et une première encore plus probable au Standard pour le déplacement à Louvain

Un absent confirmé par Ivan Leko pour le déplacement du Standard à Louvain : Souleyman Doumbia. Il pourrait être remplacé par Ibe Hautekiet, qui fêterait sa première titularisation de la saison en D1A.

Une défaite et cinq partages, tel est le bilan du Standard dans les Play-Offs 2. Les Rouches n'ont plus gagné depuis six matchs et la dernière journée de la phase classique, mais n'ont plus connu la défaite depuis cinq rencontres, une première, cette saison. Si on sait que la fin comptera pour du beurre, Ivan Leko veut garder ses joueurs concernés et motivés.

"Quand vous jouez au football, ce n'est pas un travail. Je n'aime pas dire que vous devez gagner par professionnalisme. Vous devez aller chercher ce supplément pour gagner les matchs. Enchainer les matchs sans succès, cela rajoute du stress dans le vestiaire, ce n'est pas bon" lançait le T1 du Standard en conférence de presse, ce vendredi.

Le Standard privé de Souleyman Doumbia à Louvain

Dimanche, le Croate sera une nouvelle fois privé de Souleyman Doumbia, touché aux adducteurs. Une semaine après Matthieu Epolo, c'est Ibe Hautekiet qui pourrait connaître sa première titularisation de la saison A.

La semaine dernière, Ivan Leko avait aussi évoqué les noms de Brahim Ghalidi et Seydou Fini comme joueurs potentiellement lancés en cette fin de saison. Mais, quatre rencontres avant la fin, c'est encore Kamal Sowah qui reçoit le plus de montées au jeu.

"Je ne peux pas mettre tout le monde sur le terrain. Mais j'aimerais les voir à l'œuvre, ils méritent plus de temps de jeu. L'attitude est très bonne et depuis plusieurs matchs, mes joueurs dominent régulièrement, sans parvenir à prendre les trois points. Ce serait une bonne chose pour le groupe de gagner à Louvain."